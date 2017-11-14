Фонд Марка Цукерберга пожертвовал Гарварду более $12 млн

Благотворительный фонд основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга и его супруги Присциллы Чан пожертвовал Гарвардскому университету $12,1 млн. Как передает Арменпресс, об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении учебного заведения, расположенного в штате Массачусетс.

Деньги пойдут на выдачу грантов студентам из семей с низким уровнем доходов, которые в дальнейшем намерены работать в сфере государственных услуг. Как сообщили в учебном заведении, благодаря помощи фонда в течение последующих 15 лет университет сможет оказать в виде грантов финансовую поддержку около 2,3 тыс. студентам.

Цукерберг и Чан обучались в Гарварде, однако основатель Facebook в 2005 году на волне успеха недавно созданной соцсети бросил учебу. Чан университет закончила.