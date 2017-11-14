Время в Ереване: 11:07:36,   14 Ноябрь

В самолет, вылетевший из Амстердама в Лиму, ударила молния


В Boeing 777-300 авиакомпании KLM во время взлета ударила молния. Инцидент произошел в амстердамском аэропорту Скипхол, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В результате инцидента никто не пострадал.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, как молния бьет в самолет через некоторое время после того, как он оторвался от взлетной полосы. Однако лайнер продолжает полет.

Рейс направлялся из Амстердама в Лиму.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации