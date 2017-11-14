В управлении Кентрон-Норк-Мараш Следственного комитета Армении возбуждено уголовное дело в связи с побегом заключенного ИТУ «Нубарашен» Тельмана Алавердяна из инфекционной больницы «Норк».

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Следственного комитета Армении, 10.11.2017 Тельман Алавердян, в связи с проблемами со здоровьем, был доставлен в больницу и помещен в палату.

По предварительным данным, воспользовавшись слабым контролем конвоиров, 14-го ноября, около 04։00, Алавердян, под предлогом посещения санузла, сбежал через общий балкон.

В управлении Кентрон-Норк-Мараш Следственного комитета Армении было возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 315 и ч.1 статьи 355.