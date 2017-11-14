ЕС составит черный список стран-офшоров к 5 декабря

Еврокомиссар по вопросам экономики и финансов Пьер Московиси намерен в течение трех ближайших недель подготовить черный список налоговых убежищ. С таким обещанием он выступил во вторник на сессии Европарламента, которая проходит в Страсбурге, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Такой список будет готов к 5 декабря", - заверил он, представляя планы Еврокомиссии по борьбе с укрывательством от налогов. По словам Московиси, "нельзя смириться с существованием практики уклонения от налогов". "Мы должны быть едины в этом вопросе", - подчеркнул он.



