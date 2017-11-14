Противопоставление интересов безопасности и науки недопустимо: Эдуард Шармазанов

Законопроект «О воинской службе и статусе военнослужащего» решает вопросы безопасности. Как передает «Арменпресс», об этом во время рассмотрения в НС Армении во втором чтении законопроекта «О воинской службе и статусе военнослужащего», которым планируется ограничить отсрочку для студентов, проходящих обучение в вузах по госзаказу, сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.

«Этот законопроект имеет большое общественное звучание и важность. Если хотите, этим вопросом решается и проблема безопасности. В эти дни мы впадали в различные крайности, пытались противопоставлять интересы безопасности и науки, что недопустимо. Я считаю, что безопасность – превыше всего. Этим мы не принижаем науку и образование, однако без обеспечения безопасности и оборонной системы мы не сможем говорить о конкурентоспособной науке и образовании»,- сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.

По поводу протестных акций недовольных законопроектом студентов зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов сказал, что это их право, однако власти Армении всегда готовы выслушать любого гражданина Армении.

«С этой целью мы предложили студентам включиться в работу рабочей группы, которая займется разработкой подзаконных актов к данному закону»,- сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.