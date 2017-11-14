Al Jazeera: эмир Катара обвинил страны региона в нежелании искать выход из кризиса

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Египет, разорвавшие дипломатические отношения с Катаром, не намерены искать выход из кризиса. С таким заявлением выступил во вторник эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в эфире телеканала Al Jazeera, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Страны блокады не намерены урегулировать кризис", - подчеркнул он, выразив при этом благодарность эмиру Кувейта шейху Сабаху аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху за посреднические усилия по налаживанию диалога и "сильную волю и желание сохранить будущее Совета сотрудничества арабских государств персидского залива (ССАГПЗ)".

"Мы следовали политике сдержанности и уважения интересов Совета, - пояснил шейх Тамим, - однако страны блокады начали международную кампанию против нас, не предусмотрев план по выходу из кризиса с их участием". Как отметил катарский лидер, Доха готова к урегулированию разногласий с соседними арабскими государствами, но при "соблюдении взаимного уважения и суверенитета".