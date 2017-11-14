Оркестр Мариинского театра под управлением Гергиева даст концерт в Carnegie Hall

Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева завершает турне по США двумя концертами в Carnegie Hall в Нью-Йорке, передает Арменпресс.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе концертного зала, во вторник в программу включены Симфония № 9 Дмитрия Шостаковича, Концерт №2 для фортепиано с оркестром Сергея Прокофьева и Симфония №3 Александра Скрябина.

В среду в Carnegie Hall прозвучит симфоническая поэма Рихарда Штрауса "Дон Жуан" и Симфония №6 Сергея Прокофьева.

В воскресенье вечером прославленный коллектив из Санкт-Петербурга выступил на сцене главного театрально-концертного комплекса Вашингтона - Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, а в понедельник вечером - в Национальном кафедральном соборе в Вашингтоне.





