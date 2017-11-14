НС Армении принял к рассмотрению во втором чтении поправки в законопроект «О воинской службе и статусе военнослужащего», которыми планируется отменить отсрочку для студентов, проходящих обучение в вузах по госзаказу. 27-го октября Национальное собрание Армении приняло его в первом чтении.

Как передает «Арменпресс», основной докладчик – замминстра обороны Армении Артак Закарян, отметил, что цель нововведений данного законопроекта – решение ряда проблем, накопившихся за многие годы в оборонной системе Армении, в частности, в связи с готовностью сил запаса, проблемами социальной справедливости, принципов равенства в вопросе воинской обязанности. «В частности, из списка причин для предоставления права на отсрочку изъяты наличие ученой степени, а для тех, кто уже имеет отсрочку в связи с обучением в аспирантуре, применение закона откладывается до 31-го декабря 2020 года»,- сказал замминстра обороны Армении Артак Закарян.

Кроме того, из списка причин для предоставления права на отсрочку изъяты право на продолжение учебы, вместо чего введено право на отсрочку для лиц, заключивших договор с МО Армении о контрактной службе в качестве офицера по завершении целевого обучения.

«Подробности будут учреждены в подзаконных актах правительства Армении»,- сказал замминстра обороны Армении Артак Закарян.