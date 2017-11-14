Новый Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1 января 2018 года

Ратификация Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет завершена до конца текущего года. Свою готовность содействовать скорейшему подписанию документа еще раз подтвердили президенты стран Союза, поставив подписи под совместным заявлением, подготовленным по итогам Высшего Евразийского экономического совета 11 октября 2017 года, передает Арменпресс.

В Беларуси и России Таможенный кодекс уже принят и одобрен нижней и верхней палатами законодательных органов власти этих стран – Национальным собранием Республики Беларусь и Федеральным собранием Российской Федерации. Парламент Республики Казахстан – Мажилис – также утвердил документ. В Армении он одобрен Конституционным судом республики и проходит процедуру ратификации в Национальном собрании страны. В Кыргызстане документ находится на рассмотрении в республиканском Верховном совете – Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.

Таможенный кодекс ЕАЭС придет на смену действующему с середины 2010 года Таможенному кодексу Таможенного союза.

Новое таможенное законодательство Союза разработано с учетом современного уровня развития электронных технологий, содержит в себе много новелл, полезных для предпринимателей. Благодаря этому основополагающему документу таможенные технологии будут оцифровываться.

В совместном заявлении отмечается, что переноса даты вступления в силу документа – 1 января 2018 года – не будет, и гражданам, хозяйствующим субъектам и госорганам стран Союза необходимо готовиться к работе в новых условиях, заблаговременно ориентируясь на новый Таможенный кодекс ЕАЭС.