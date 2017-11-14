СМИ узнали о планах Apple выпустить три новых смартфона

Компания Apple в следующем году может выпустить три новых смартфона на базе iPhone X, как передает Арменпресс, об этом сообщает портал Macrumors, ссылаясь на отчет аналитика компании KGI Securities Минг-Чи Куо.

По его прогнозам, у двух новых моделей будут OLED-дисплеи с диагоналями 5,8 и 6,5 дюймов (с разрешениями 458 и 480-500 пикселей на дюйм соответственно), у третьей — LCD-дисплей с диагональю 6,1-дюйма (320-330 пикселей на дюйм).

По дизайну все три смартфона будут похожи на iPhone X. Кроме того, все они будут оборудованы камерой True Depth.

LCD-модель, по прогнозам эксперта, будет стоить от 649 до 749 долларов. Предполагаемую стоимость OLED-моделей он не назвал.

iPhone X поступил в продажу 3 ноября.