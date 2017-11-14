США и РФ договорились сотрудничать для достижения мира на Украине

Россия и США продолжат совместную работу по достижению мира на Украине, несмотря на имеющие разногласия. Об этом говорится в совместном заявлении помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера по итогам их встречи 13 ноября в Белграде, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Неудивительно, что Соединенные Штаты и Россия имеют различные концепции о путях достижения мира, но мы продолжим совместную работу в этом направлении", - говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте посольства США в России.

"Необходимость сочетать политические меры с мерами в сфере безопасности в соответствии с минскими соглашениями существовала всегда. Обе стороны согласны с тем, что необходимо осмыслить сегодняшнее обсуждение и подумать о дальнейших путях решения этой проблемы", - отмечается в тексте.



