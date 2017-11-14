Премьер Канады расцеловал филиппинских женщин

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, приехавший на саммит АСЕАН в Манилу, очаровал филиппинских женщин-предпринимателей, расцеловав их в щеки, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Трюдо в настоящее находится на Филиппинах, где проходит 31-й саммит АСЕАН.

В понедельник канадский премьер-министр провел встречу с участниками проекта Great Women Project, который направлен на оказание помощи женщинам-предпринимателям, занятым в сфере малого бизнеса.

Как сообщает местный новостной портал Rappler, на котором опубликовано видео со встречи, после завершения программы одна из участниц встречи попросила канадского премьера поцеловать ее в щеку, что Трюдо и сделал. Как пишет издание, вскоре канадскому премьеру пришлось расцеловать всех филиппинских женщин-предпринимателей, которые находились в комнате. Поцелуй в щеку "достался" и мужчине-предпринимателю, также оказавшемуся на мероприятии.