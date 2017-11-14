Интенсивность боевой подготовки артиллерийских подразделений ЮВО в Армении выросла на 15%

Военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении в текущем летнем периоде обучения 2017 года перевыполнили план, в сравнении с прошлогодним периодом на 15 %.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в ходе полевых занятий на высокогорных полигонах «Камхуд» и «Алагяз», лагерных сборов, тактических, тактико-специальных учений и международных учений КСОР ОДКБ «Поиск и Взаимодействие-2017» израсходовано более 5 тыс. реактивных, осколочно-фугасных и осветительных снарядов мин.

Особенностью проводимых занятий по стрельбе и управлению огнем российских артиллерийских подразделений в Закавказье является горная высокогорная местность с постоянно меняющимся климатом, что влияет на физическую перегрузку военнослужащих и баллистические характеристики стрельбы.

Впервые военные артиллеристы освоили новую методику ведения общевойскового боя во взаимодействии с мотострелковыми, танковыми, зенитно-ракетными и авиационными подразделениями в разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контурах.

Больше половины занятий проводилось в ночное время суток. Также военнослужащие научились применять для более точной корректировки и разведки целей условного противника современные беспилотные летательные комплексы.