Ucom увеличила скорость фиксированного интернета

Компания Ucom увеличила скорость интернета в фиксированной сети для новых и текущих абонентов. В частности, абоненты пакета 3Play Select воспользуются скоростью в 60 Мб/сек при подписке на услугу сроком на 1 год, и скоростью в 30 Мб/сек без обязательства подписки. Об этом «Арменпресс» сообщили в компании Ucom.

Абоненты пакета 3Play Classic насладятся скоростью фиксированного интернета в 80 Мб/сек при подписке на 1 год и в 40 Мб/сек без нее. Абоненты же пакета 3Play Rock воспользуются фиксированным интернетом со скоростью в 90 Мб/сек, если подпишутся на услугу сроком на 1 год, и будут иметь скорость в 45 Мб/сек без условия подписки.

Увеличение скорости также относится к региональному предложению 3Play Classic, абоненты которого насладятся скоростью фиксированного интернета в 40 Мб/сек при подписке на 1 год.

Кроме того, Ucom также увеличила скорость для пользователей широкополосного интернета U!Net. Отныне абоненты 6000-драмового тарифного плана U!Net Lite насладятся скоростью фиксированного интернета в 16 Мб/сек при подписке на 1 год и скоростью в 8 Мб/сек без подписки. А скорость абонентов 8000-драмового тарифного плана U!Net Starter составит 60 Мб/сек при условии годовой подписки и 30 Мб/сек без указанного условия.

«Наряду с увеличением потребления интернета в современном мире Ucom осознает постоянно растущий спрос со стороны своих абонентов и старается оправдать их ожидания. Я убежден, что наши абоненты, использующие услуги фиксированной связи, оценят увеличение скорости интернета и будут иметь более гладкий опыт при осуществлении действий в сети», - отметил генеральный директор компании Ucom Айк Есаян.

Кстати, все, кто ищет идеальное сочетание цены и качества, смогут подписаться на новый тарифный план U!Net Optimum за 7000 драмов и насладиться скоростью фиксированного интернета в 36 Мб/сек при годовой подписке и скоростью в 18 Мб/сек, если не желают иметь какого бы то ни было обязательства.