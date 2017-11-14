Прокуратура Армении подвела итоги проверки сообщений о нарушениях, допущенных в ходе подготовки и выборов в органы местного самоуправления 5-го ноября 2017 года.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью прокуратуры Армении.

По итогам было возбуждено два уголовных дела по факту нарушений в ходе выборов в органы местного самоуправления.

В сообщении прокуратуры Армении говорится, что уголовные дела возбуждены по 1-й части 149-й статьи (воспрепятствование осуществлению избирательного права) и 2-й части статьи 154.2 (нарушение тайны голосования) Уголовного кодекса Армении.В сообщении прокуратуры Армении говорится, что всего было получено 52 сообщения о нарушениях. Проверка материалов по остальным 50-ти сообщениям не выявила оснований для возбуждения уголовных дел.