В Израиле начато уголовное расследование в отношении компании, подозреваемой в нападении БПЛА на армянские позиции

В Израиле начато уголовное расследование в отношении компании, подозреваемой в том, что именно производимые ею БПЛА пытались бомбить армянские позиции, когда Азербайджан проводил испытания беспилотников в 2017 году. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета The Times of Israel.

В заявлении полиции Израиля сказано: «В отношении компании Aeronautics Defense Systems Ltd. ведется расследование в рамках сделки с известным покупателем».

Расследование ведет Союз расследования международных преступлений полиции Израиля, который на иврите известен под названием Yahbal. Сведения о начале следственных процедур стали известны 13-го ноября, когда израильский суд дозволил ведение расследования, ограничив распространения информации по данному делу.

В частности, полиция сообщила, что не будет вносить разъяснения в термин «известный покупатель».

Компания Aeronautics Defense Systems распространила заявление, отметив, что они готовы оказать следствию всяческое содействие и «сделать максимальное, чтобы расследование имело результаты».

Агентство по контролю за оборонным экспортом МО Израиля в августе приостановило для компании Aeronautics Defense Systems лицензию на экспорт БПЛА типа Orbiter 1K для «известного покупателя».

По данным Aeronautics, компания намеревалась заключить контракт с «известным покупателем» на поставку в объеме 20 млн долларов. В распространенном тогда заявлении компании Aeronautics Defense Systems говорилось, что приостановление лицензии на экспорт относится только к «известному покупателю», но не к иным иностранным покупателям.

The Times of Israel пишет, что, несмотря на то, что израильская сторона не сообщает имя «известного покупателя», однако можно сделать вывод, что речь идет об Азербайджане. Прекращение лицензии было сделано спустя 2 недели после того, как МО Израиля получило протест в связи с тем, что по требованию Азербайджана компания применила свои БПЛА типа Orbiter 1K против армянских ВС в НКР.

Во время атаки 7-го июля были ранены 2 армянских военнослужащих.

Первые сведения о том, что МО Израиля получило протест в связи с тем, что по требованию Азербайджана компания применила свои БПЛА типа Orbiter 1K против армянских ВС в НКР, сообщила газета Maariv. Согласно докладу, компания Aeronautics Defense Systems направила своих сотрудников в Баку, чтобы продемонстрировать там свою продукцию: здесь БПЛА нагрузили 1-2 кг взрывчатого вещества и направили их на позиции противника с миссией «камикадзе».

В протесте сказано, что во время демонстрации БПЛА типа Orbiter 1K ВС Азербайджана компанию Aeronautics Defense Systems попросили провести испытания на армянских позициях. По законам Израиля, подобные испытания являются противозаконными: на это требуется специальное разрешение. «В подобных условиях маловероятно, чтобы Aeronautics Defense Systems получила подобное разрешение, поскольку Израиль не считает Армению вражеским государством»,- пишет газета The Times of Israel.

В свое время Maariv сообщала, что двое израильтян, проводящих эксплуатацию БПЛА, отказались от проведения атаки, несмотря на угрозы со стороны своего руководства. Позже двое высокопоставленных сотрудников Aeronautics Defense Systems, находящихся в Баку, попытались выполнить требование Азербайджана, однако не смогли поразить указанные цели, по причине отсутствия опыта.

В МО Израиля сообщили, что они ведут расследование инцидента, однако более ничего не могут сообщить.

The Times of Israel напоминает, что в 2016 году Азербайджан использовал БПЛА-камикадзе другого, опять израильского производства, осуществив атаку на автобус, вследствие чего погибли 7 армян.