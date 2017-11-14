В МЭА спрогнозировали рост мирового спроса на энергоносители

Спрос на энергоносители и электроэнергию в мире в долгосрочной перспективе продолжит расти и к 2040 году увеличится на 30%, что соизмеримо текущим потребностям еще одного Китая и Индии, говорится в базовом сценарии ежегодного прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2017 (WEO-2017), сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Согласно сценарию New Policies Scenario (базовый сценарий WEO, учитывающий текущую энергетическую политику стран и заявленные ими планы — ред.), мировая потребность в энергоносителях (и электроэнергии – ред.) будет расти более медленными темпами, чем в прошлом, но все же увеличится на 30% к 2040 году, что эквивалентно еще одному Китаю и Индии, прибавленным к текущему уровню спроса", — говорится в прогнозе.

Крупнейшим потребителем энергоносителей и электроэнергии в мире останется Китай, полагает агентство. Однако наибольший вклад в рост спроса (почти 30%) внесет Индия, увеличив свою долю в потреблении до 11% с 7% в 2016 году. Кроме того, значительными драйверами роста показателя будут также страны Юго-Восточной Азии.

Для сравнения, некоторые страны с уже развитой экономикой, напротив, сократят свою потребность в энергоносителях. Например, в Европе к 2040 году этот показатель будет на 10% ниже текущего уровня, а ее доля в потреблении снизится до 10% с 15% в 2016 году.