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Аэрокосмическая компания Турции и "Иркут" будут сотрудничать в сфере гражданской авиации


Государственная компания аэрокосмической промышленности Турции (TUSAS/TAI) и российская авиастроительная корпорация "Иркут" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Как сообщило агентство Anadolu, согласно документу, компании будут реализовывать совместные проекты в сфере гражданской авиации, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Меморандум представители компаний подписали на выставке Dubai Airshow 2017, которая проходит с 12 по 16 ноября. Другие подробности соглашения не разглашаются.

Компания TUSAS является одной из ведущих авиационных компаний в мире, занимается в том числе разработкой и производством ударно-разведывательных вертолетов и учебно-тренировочных самолетов. Произведенные TUSAS боевые самолеты и вертолеты стоят на вооружении ВСС Турции.

Компания "Иркут" входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), которая разрабатывает самолет среднемагистрального класса МС-21.



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