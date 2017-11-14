Мануэль Петросян и Айк Мартиросян начали с побед на молодежсном первенстве мира по шахматам



В первом туре Айк Мартиросян одержал победу над белорусским шахматистом Вячеславом Зарубицким, а Мануэль Петросян победил Андриуса Барздзиониса. Тигран Арутюнян сыграл вничью с китайцем Хиньянгом Ниеем. Как передает «Арменпресс», в женском турнире Сирануш Гукасян победила Анну Сташис. С 13 по 25 ноября в итальянском городе Тарвизио пройдет чемпионат мира по шахматам до 20 лет (швейцарская система, 11 туров). Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Армении. Армению на турнире представят международные гроссмейстеры Айк Мартиросян, Мануэль Петросян, международный мастер Тигран Арутюнян и женский международный мастер Сирануш Гукасян. С 13 по 25 ноября в итальянском городе Тарвизио пройдет чемпионат мира по шахматам до 20 лет (швейцарская система, 11 туров). Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Армении. Армению на турнире представят международные гроссмейстеры Айк Мартиросян, Мануэль Петросян, международный мастер Тигран Арутюнян и женский международный мастер Сирануш Гукасян.