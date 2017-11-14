США опубликовали видео появления трех авианосцев у берегов Кореи
Три американских авианосца вошли в операционную зону Южной Кореи для участия в совместных учениях. Видео, на котором показаны совместные учения опубликованы на канале ВМС США на YouTube, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщает агентство Ренхап, Сеул впервые проводит военные учения с тремя авианосцами "Рональд Рейган", "Нимиц" и "Теодор Рузвельт". Военные корабли сопровождают более десяти кораблей, включая два эсминца Sejong the Great и the Seoae Yu Seong-ryong.
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