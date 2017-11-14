Картину Ван Гога продали на аукционе в США за $81,3 млн

Картина нидерландского художника Винсента Ван Гога (1853-1890) "Вспаханное поле и пахарь" (Laboureur dans un champ, 1889) продана в понедельник на аукционе в Нью-Йорке за $81,3 млн. Об этом сообщили представители аукционного дома Christie's, устраивавшего торги.

Оценочная стоимость полотна составляла более $50 млн. Картина, на которой запечатлен вид из окна лечебницы во Франции, где Ван Гог находился в последние годы своей жизни, была главным лотом на торгах произведениями авторов современного искусства и импрессионистов, хранившимися в частной коллекции. Аукцион транслировался в прямом эфире на сайте Christie's, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.



