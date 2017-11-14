Тереза Мэй заявила о необходимости продуктивных отношений с Россией

Лондон хочет иных, продуктивных отношений с Россией, а не возврата к холодной войне и вечной конфронтации, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Выступая с ежегодной речью по внешней политике, она жестко раскритиковала Россию, фактически начав свое выступление именно с этой темы, однако затем заявила, что нынешние отношения с Москвой – не то, что нужно Лондону, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Но это не то, где мы хотим быть, и не те отношения с Россией, которых мы хотим. Мы не хотим возврата к холодной войне или находиться в состоянии постоянной конфронтации. Мы должны остерегаться, но хотим и взаимодействовать, именно поэтому в ближайшие месяцы глава МИД Великобритании посетит Москву", — сказала Мэй.

Мэй вновь обвинила Россию в незаконном присоединении Крыма, участии в конфликте в Донбассе, кибершпионаже и хакерских атаках, а также вмешательстве в выборы в ряде стран. "Мы знаем, что вы делаете, и вы в этом не преуспеете", — добавила она.