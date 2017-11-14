С 3-го по 9-е ноября в Ереване родилось 405 детей

По данным управления здравоохранения аппарата мэрии Еревана, с 3-го по 9-е ноября в родильных домах столицы на свет появилось 405 детей - 203 мальчика и 202 девочки. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

За тот же период в поликлиники, находящиеся в ведомстве мэрии Еревана, обратилось 38187 граждан.