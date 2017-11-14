Президент Армении Серж Саргсян подписал закон, принятый НС Армении
Президент Армении Серж Саргсян 14-го ноября подписал закон об основах администрирования и административном процессе, принятый НС Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.
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