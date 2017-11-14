Четырехдневка НС Армении; обсуждения госбюджета на 2018 год: Прямой эфир

В НС Армении началось заседание очередной четырехдневки. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 81 депутат. Продолжатся обсуждения проекта госбюджета на 2018 год, который уже прошел обсуждения в комиссиях.

Во втором чтении будут заслушаны законопроекты об обороне и воинской службе. В общую повестку НС Армении включено 10 вопросов.