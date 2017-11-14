Армянские алкогольные напитки были представлены единым павильоном на международной ежегодной выставке «ProWine China 2017». Организаторы надеятся, что армянские производители смогут наладить здесь деловые контакты, что позволит им найти новые рынки сбыта своей продукции. По этой теме «Арменпресс» побеседовал с торгпредом Армении в КНР Грантом Абаджяном.

- Как представлена Армения на выставке «Prօwine China 2017»? сколько компаний представлено?

- 14-го ноября в Шанхае открылась международная ежегодная выставка «ProWine China 2017». В этом году впервые армянские алкогольные напитки были представлены единым павильоном на международной ежегодной выставке «ProWine China 2017». Представлены 13 компаний.



- Кто занимался подготовительной работой?

- В рамках программ господдержки, подготовительные работы вели Фонд виноградарства и виноделия Армении и Фонд развития Армении. По просьбе обоих фондов, посольство и торгпредство Армении в КНР оказали необходимую помощь в организации армянского павильона, распространении информации об этом, предоставлении переводчиков и пр.



- По какой причине была избрана именно эта выставка, каков круг ее участников?

- «ProWine China» - среди лидирующих выставок на китайском рынке в данной отрасли. Она является эффективной платформой для производителей и местных поставщиков. Выставка предоставляет возможности для презентации своей продукции, ознакомления с китайским рынком, установления деловых связей. В прошлом году в ней принимали участие около 650 производителей из 37 стран, число посетителей превысило 12000.



- Какие возможности для армянских производителей может создать участие в этой выставке?

- «ProWine China» может стать для армянских напитков воротами на китайский рынок. Перманентное участие армянских производителей в этой и подобных выставках повысит узнаваемость армянской продукции на китайском рынке – самом быстро развивающемся рынке в мире. Уверен, что у армянской продукции имеется здесь высокий потенциал.