США намерены продолжать сотрудничество с Грузией в сфере обороны

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заверил в понедельник своего грузинского коллегу Левана Изорию в том, что Вашингтон и дальше будет сотрудничать в сфере обороны с Тбилиси. Это отметила официальный представитель минобороны Дана Уайт, распространив краткое заявление по итогам встречи двух министров в штаб-квартире американского военного ведомства, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Они обсудили вопросы обеспечения региональной безопасности и двусторонних военных отношений, - указала Уайт. - Министр Мэттис одобрительно отозвался о приверженности Грузии военным реформам и укреплению потенциала своих Вооруженных сил, что обеспечивается выделением средств на оборонные расходы в размере 2,2% ВВП страны".

Глава Пентагона также "выразил признательность Грузии за приверженность своим обязательствам по участию вместе с американскими войсками в операции в Афганистане до ее полного завершения", указала Уайт. "Грузия предоставила самые многочисленные силы из числа стран, которые не являются членами НАТО, для участия в операции в Афганистане", - добавила она.

Кроме того, Мэттис и Изория обсудили вопросы содействия, оказываемого Пентагоном "грузинским Вооруженным силам, включая повышение уровня их боеготовности", говорится в заявлении. "Министр Мэттис подтвердил приверженность США продолжающемуся оборонному сотрудничеству с Грузией, в том числе путем проведения ежегодных двусторонних и многосторонних учений", - подчеркнула Уайт.



