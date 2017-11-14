Заключенный сбежал из инфекционной клинической больницы «Норк»

14-го ноября, примерно в 05:30, из инфекционной клинической больницы «Норк» сбежал заключенный, содержащийся в ИТУ «Нубарашен» МЮ Армении Тельман Аршакович Алавердян, 1987 г.р.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью УИТУ МЮ Армении, Тельман Аршакович Алавердян обвиняется по ст. 178, 329 и 324 УК Армении.

Видевших Тельмана Аршаковича Алавердяна просим позвонить по номерам 010-44-29-04, 1-02 или же обратиться в отделение полиции.