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Заключенный сбежал из инфекционной клинической больницы «Норк»


14-го ноября, примерно в 05:30, из инфекционной клинической больницы «Норк» сбежал заключенный, содержащийся в ИТУ «Нубарашен» МЮ Армении Тельман Аршакович Алавердян,  1987 г.р.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью УИТУ МЮ Армении, Тельман Аршакович Алавердян обвиняется по ст. 178,   329 и 324 УК Армении.

Видевших Тельмана Аршаковича Алавердяна просим позвонить  по номерам  010-44-29-04, 1-02 или же обратиться в отделение полиции.



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