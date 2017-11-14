Иран объявил национальный траур в память жертв землетрясения

Власти Ирана объявили 14 ноября всенародным днем траура по сотням жертв землетрясения, произошедшего в воскресенье на границе с Ираком. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник агентство IRNA.

Ранее трехдневный траур был объявлен в иранской провинции Керманшах, в наибольшей степени пострадавшей в результате землетрясения.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, в воскресенье вечером на границе Ирана и Ирака один за другим произошли два мощных подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,3. В течение всей минувшей ночи не прекращались повторные подземные толчки магнитудой до 4,9, зафиксировано 20 афтершоков.

По последним данным, только в Иране погибли порядка 450 человек, пострадали более 7 тыс. Минздрав Ирака сообщал о семи погибших и свыше 530 пострадавших.