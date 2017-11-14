Энергетика, сельское хозяйство, гостиничный бизнес: в ОАЭ заинтересованы в инвестициях в Армении

Экспорт из Армении в ОАЭ за 9 месяцев текущего года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, вырос на 85%. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал замминистра экономического развития и инвестиций Армении Ованес Азизян, представив тенденции развития сотрудничества с арабскими странами.

- Г-н Азизян, в последнее время в политике нашего государства намечается активность в направлении развития сотрудничества с арабскими странами. Состоялись визиты высокого уровня в ОАЭ, Катар. О каких результатах можно говорить на данном этапе?

- Прежде всего, хочу отметить важность арабского рынка для нас. Если рассматривать глобальные тенденции, экономические колебания, то мы видим довольно высокую стабильность в арабских странах. ОАЭ – довольно интересная страна. Она рассматривается как платформа для входа в эти страны. В этой стране высокие логистические возможности, условия для развития. Кроме Эмиратов, для нас важен Ирак, имеющий серьезные предпосылки для развития и экспорта. Для нас интересны Ливан, Сирия, Катар. Наша основная цель – диверсификация рынка, мы нацелены на рынки, представляющие воможности как для экспорта, так и для ивестиций. Сегодня существуют рынки, готовые к инвестициям в разные страны, интересен, в частности, евразийский регион. Надо активнее работать с тем, чтобы на этих рынках Армению рассатривали как инвсетиционную страну.

- О каких объемах экспорта мы можем говорить в случае с ОАЭ? Какие индексы вы можете представить?

- Экспорт из Армении в ОАЭ за 9 месяцев текущего года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, вырос на 85%. Динамика начала прослеживаться со второй половины прошлого года. Это я связываю с обоюдными визитами политического уровня, проведением экономического форума в начале года. Еще один важный фактор – с ОАЭ мы всегда имели отрицательный торговый баланс. Сегодня же показатели сближаются. Импорт равен 70 млн долларов, экспорт - 68 млн долларов. Скажу, что велик потенциал для экспорта сельскохозяйственной продукции, где за 9 месяцев текущего года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, экспорт вырос в 6-7 раз. Есть потенциал и в экспорте мяса. Сейчас, в основном в ОАЭ экспортируются табачные изделия, ювелирные изделия, обработанные алмазы. На данном этапе мы видим 4 основных направления для развития экспорта.

- Вы сказали об инвестиционном форуме. Есть ли подвижки в этом аспекте? В свое время говорилось, что в ОАЭ заинтересованы в инвестициях в Армении в отраслях энергетики, сельского хозяйства, гостиничного бизнеса.

- Одним из основных направлений является восстанавливаемая энергетика. Подписан меморандум о ветровой энергии. Сейчас ведутся соответствующие исследования. Надеемся на приток инвестиций. Уже две компании начали интенсивно сажать здесь сады, есть совместные предприятия, занимаюшиеся обработкой сельхозпродукции и экспортом. Мы предлагаем инвесторам создавать в Армении гостиницы для их же туристов. Сейчас обсуждаются конкретные предложения. Есть возможность построения в Армении аэропорта для полетов в ОАЭ. Другая программа – экспорт минеральной воды.

- Обратимся к туризму. Каковы здесь перспективы?

- Мы начали активно работать в этом направлении, представляя туристические возможности в Армении. В ОАЭ ожидается ряд мероприятий, во время которых мы презентуем армянский туризм. Планируется работа с местными туроператорами. В Армении их, прежде всего, интересует природа. Сейчас разрабатываются турпакеты. Акцент будет ставиться на зимнем и гастрономическом туризме. Думаю, что будут продолжаться и политические визиты, что всегда подстегивает бизнес.