Европейские индексы снизились - 13-11-17

МОСКВА, 14 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 13 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.40% и составил 13074.42 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.73% и составил 5341.63 пункта, британский FTSE снизился на 0.24% и составил 7415.18 пункта, российский MICEX снизился на 0.08% и составил 2167.63 пункта, а RTSI снизился на 0.72% и составил 1151.06 пункта.