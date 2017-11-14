Европейские индексы снизились - 13-11-17
МОСКВА, 14 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 13 ноября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.40% и составил 13074.42 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.73% и составил 5341.63 пункта, британский FTSE снизился на 0.24% и составил 7415.18 пункта, российский MICEX снизился на 0.08% и составил 2167.63 пункта, а RTSI снизился на 0.72% и составил 1151.06 пункта.
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