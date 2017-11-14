Предстоящие новости: 14.11.2017
Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.
Сегодня, 14-го ноября, стартует очередная четырехдневка НС Армении. В повестке – обсуждение госбюджета.
14-го ноября - Всемирный день борьбы против сахарного диабета. По этому случаю на площади Франции состоится акция в рамках Всемирного дня борьбы против сахарного диабета.
Сегодня, 14-го ноября, состоится пресс-конференция председателя партии «Страна абрикоса» Заруи Постанджян.
В Союзе архитекторов Армении состоится показ театрального представления «От арцахских героев до героев наших дней».
Сегодня, 14-го ноября, состоится пресс-конференция Народного артиста Армении, художественного руководителя и главного дирижера Эстрадно-симфонического оркестре Гостелерадио Ерванда Ерзнкяна и руководителя программ Молодежного фонда Армении Арусяк Погосян.
Сегодня, 14-го ноября, состоится пресс-конференция директора международного кинофестиваля «Женщина» Мариам Оганян.
В Национальной галерее Армении состоится концерт квартета имени Арутюняна.
В Академии футбола состоится отборочный матч молодежных сборных Армении и Сербии в рамках чемпионата Европы 2019 года до 21 года.Подробности вы можете узнать на сайте armenpress.am и услышать в эфире информационного радио. Следите за нами в Twitter и Facebook.