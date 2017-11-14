Предстоящие новости: 14.11.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 14-го ноября, стартует очередная четырехдневка НС Армении. В повестке – обсуждение госбюджета.

14-го ноября - Всемирный день борьбы против сахарного диабета. По этому случаю на площади Франции состоится акция в рамках Всемирного дня борьбы против сахарного диабета.

Сегодня, 14-го ноября, состоится пресс-конференция председателя партии «Страна абрикоса» Заруи Постанджян.

В Союзе архитекторов Армении состоится показ театрального представления «От арцахских героев до героев наших дней».

Сегодня, 14-го ноября, состоится пресс-конференция Народного артиста Армении, художественного руководителя и главного дирижера Эстрадно-симфонического оркестре Гостелерадио Ерванда Ерзнкяна и руководителя программ Молодежного фонда Армении Арусяк Погосян.

Сегодня, 14-го ноября, состоится пресс-конференция директора международного кинофестиваля «Женщина» Мариам Оганян.

В Национальной галерее Армении состоится концерт квартета имени Арутюняна.

В Академии футбола состоится отборочный матч молодежных сборных Армении и Сербии в рамках чемпионата Европы 2019 года до 21 года.

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