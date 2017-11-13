Число жертв землетрясения в Иране возросло до 445

Число жертв мощного землетрясения на западе Ирана выросло до 445, еще около 7,1 тысячи человек были ранены. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на официальные данные.

Ранее сообщалось о 407 погибших и 6,7 тысячи пострадавших.

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Подземные толчки ощущались и в других странах региона, в том числе в Кувейте, ОАЭ и Израиле.