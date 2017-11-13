Странам-участницам программы "Восточное партнерство" необходимо понимать, что Евросоюз не имеет возможности предложить членство ни одной стране в ближайшее время. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», так считает глава представительства ЕС в Киеве Хьюг Мингарелли.

"Сейчас ЕС не имеет возможности предложить перспективу ни одной стране-партнеру. Возможно, через несколько лет, но сейчас – нет", — цитирует Мингарелли украинское интернет-издание "Европейская правда".

По его мнению, на данный момент партнерам ЕС, включая Украину, необходимо продолжать выполнять соглашение об ассоциации.

Программа "Восточное партнерство" является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Евросоюзом шести восточных стран — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи. При этом участие в программе не предполагает перспективы членства в ЕС.