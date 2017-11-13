Правительства государств-членов Союза подписали Соглашение о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе

На заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 10 ноября вице-премьеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали Соглашение о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЕЭК, документ устанавливает согласованный порядок управления авторскими и смежными правами на коллективной основе на евразийском пространстве, что поможет обеспечить контроль за распределением вознаграждения, повысить прозрачность функционирования организаций по коллективному управлению правами, а также эффективность контроля за их деятельностью. Это приведет к повышению информированности и увеличению доверия общества к деятельности организаций по управлению авторскими и смежными правами на коллективной основе (ОКУП).

Это уже второй международный акт в сфере интеллектуальной собственности, разработка которого предусмотрена Договором о Евразийском экономическом союзе. В 2015 году в рамках Союза был принят Договор о координации действий по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, цель которого – формирование системы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, а также повышение эффективности взаимодействия государственных органов, уполномоченных в сфере интеллектуальной собственности.

В свою очередь, коллективное управление авторскими и смежными правами представляет собой реальную систему, обеспечивающую реализацию и защиту прав правообладателей. Документ позволит упростить реализацию интеллектуальных прав в индивидуальном порядке при росте объемов массового использования объектов авторского права и смежных прав.

Авторитетные международные организации в сфере интеллектуальной собственности, науки и культуры (ВОИС, ЮНЕСКО) выступают за развитие коллективного управления как наиболее оптимального механизма, позволяющего избежать нарушений авторских и смежных прав при массовом использовании объектов интеллектуальной собственности, в том числе на телевидении, радио, а также при их публичном исполнении в общественных местах. В странах ЕАЭС эти функции выполняют организации по управлению авторскими и смежными правами на коллективной основе.

С вступлением в силу подписанного правительствами соглашения в государствах-членах начнет действовать ряд нововведений. Среди них – установление предельного размера удержаний из вознаграждения, собранного ОКУП, регламентация подотчетности и введение публичной отчетности, обязательного аудита и проверки механизма сбора, распределения и выплаты вознаграждения, введение правового режима удержания ОКУП отчислений на покрытие расходов по осуществлению коллективного управления и средств на социальные, культурные, образовательные цели.

Обеспечение доступности и открытости информации о правообладателях и объектах авторских и (или) смежных прав, переданных в управление ОКУП, – также важное новшество соглашения. Такого рода информация должна размещаться на официальном сайте организации по управлению авторскими и смежными правами на коллективной основе.

В соглашении также предусмотрена обязанность государств-членов установить в законодательстве ответственность за:

- использование объектов авторских и (или) смежных прав без согласия правообладателя, а также без выплаты вознаграждения;

- уклонение от уплаты средств для выплаты вознаграждения;

- невыплату ОКУП правообладателю собранного вознаграждения вследствие нарушения этой организацией порядка управления правами;

- превышение предельного размера удержаний из суммы собранного вознаграждения на расходы ОКУП и специальные средства;

- неисполнение обязательства по проведению обязательного аудита и проверки механизма сбора, распределения и выплаты вознаграждения.