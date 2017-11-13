В результате землетрясения на ирано-иракской границе нет граждан Армении и армян: МИД

По предварительным данным посольств Армении в Иране и Ираке, среди пострадавших в результате землетрясения на ирано-иракской границе нет граждан Армении и армян. Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный Твиттер министерства иностранных дел Армении.

«Представительства Армении находятся в постоянной связи с местными властями», - говорится в сообщении.

На западе Ирана в результате землетрясения магнитудой 7,3 погибли по меньшей мере 396 человек, сообщают иранские власти. Погибшие есть и в Ираке. Число жертв землетрясения в регионе продолжает расти. Тысячи человек получили ранения.

Землетрясение произошло в 30 километрах юго-западнее Халабджи в Иракском Курдистане, недалеко от северо-восточной границы с Ираном. Очаг находился на глубине 33,9 км, толчки ощущались в Турции, Израиле и Кувейте.