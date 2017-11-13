В компанию «Электрические сети Армении» будет инвестировано 248 млрд драмов

Согласно инвестиционной программе компании «Электрические сети Армении» (ЭСА), в течение предстоящих 10 лет 30% финансовых средств будет направлено на модернизацию оборудования в сетях. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе презентации инвестиционной программы группы компаний «Ташир» сказал генеральный директор ЭСА Карен Арутюнян.

Инвестиционная программа ЭСА на 2018- 2027 гг. составляет 248 млрд 224,9 млн драмов (без НДС), из которых 6 млрд 276,1 млн драмов будет инвестировано в 2018 году.

27% планируемых инвестиций будет направлено на замену линий электропередач, 13% - на расширение сети, а 23% - на автоматические системы учета, за счет чего все абоненты будут подключены к автоматизированной системе.

Программа состоит из трех частей. Первую часть – 42% мероприятий, планируется выполнить до 2020 года. В результате реализации программы потери сети планируется сократить на 4,6%.

Текущие расходы на ремонт будут сокращены почти на 50%, также будут сокращены периоды отключений, сбоев, и значительно ускорятся сроки подключения новых абонентов.