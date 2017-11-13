Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 13-11-17

ЕРЕВАН, 13 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 13 ноября, курс доллара США вырос на 0.28 драмa и составил 487.57 драм. Курс евро сократился на 0.45 драмa и составил 567.63 драм. Курс российского рубля сократился на 0.03 драмa и составил 8.20 драм. Курс британского фунта сократился на 3.14 драмa и составил 637.55 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 3.73 драмa и составила 20132.35 драм. Цена серебра сократилась на 1.41 драмa и составила 266.49 драм. Цена платины выросла на 55.44 драмa и составила 14688.17 драм.