Азиатские индексы не изменились - 13-11-17
ТОКИО, 13 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 13 ноября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.32% и составил 22380.99 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.94% и составил 1783.49 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.44% и составил 3447.84 пункта, а HANG SENG вырос на 0.21% и составил 29182.18 пункта.
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