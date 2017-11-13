Азиатские индексы не изменились - 13-11-17

ТОКИО, 13 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 13 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.32% и составил 22380.99 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.94% и составил 1783.49 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.44% и составил 3447.84 пункта, а HANG SENG вырос на 0.21% и составил 29182.18 пункта.