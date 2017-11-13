Ставя под сомнение легитимность независимости Нагорного Карабаха, Азербайджан ставит под сомнение легитимность собственной независимости: Шармазанов

Вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов считает нелогичным проведение параллелей между нагорно-карабахских конфликтом и процессами в Курдистане и Каталонии. Об этом Шарамзанов сказал в беседе с Арменпресс, комментируя заявление вице-спикера парламента Азербайджана Бахар Мурадовой о том, что международное сообщество должно продемонстрировать один и тот же подход к упомянутым трем процессам, а не применять двойные стандарты. Шармаазнов подчеркнул, что это три абсолютно разные проблемы, и проведение параллелей между нагорно-карабахским конфликтом и процессами в Курдистане и Каталонии является признаком безграмотностью и невежеством.

«Как можно проводить параллели между этими тремя процессами? Это три совершенно разных случая. Процесс самоопределения Нагорного Карабаха является полностью легальным и законным. Он полностью соответствует Конституции СССР и нормам международного права. Много лет назад Нагорный Карабах использовал свое право на самоопределение в соответствии с теми же правовыми нормами Конституции СССР, которыми пользовались 15 других республик. Конституция СССР разрешала автономным субъектам решать свои судьбы на основе референдума, то, что сделал Нагорный Карабах. И сегодня, если Азербайджан ставит под сомнение легитимность права Арцаха на самоопределение, он ставит под сомнение легитимность своей собственной независимости, а также независимости постсоветских государств», - сказал Шармазанов.

Коснувшись недовольства Мурадовой деятельностью сопредседателей Минской группы ОБСЕ и ее мнении о необходимости изменения формата переговоров, вице-спикер парламента Армении подчеркнул, что Азербайджан льет воду на мельницу Турции, которая пытается стать посредником в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«Но этого никогда не произойдет. Турции нет места в формате МГ ОБСЕ, поскольку эта страна открыто поддерживает одну из конфликтующих сторон, Азербайджан, а это ставит под сомнение беспристрастность Турции в качестве посредника. Кроме того, Анкара известна в регионе своей неконструктивной политикой. И об этом я говорю не только, но и министр иностранных дел России Сергей Лавров, который подчеркнул после апрельской войны, что Турция призывает к войне, а не к миру », - сказал Шармазанов.

Он отметил, что в создавшейся ситуации Баку должен обвинять не сопредседателей МГ ОБСЕ, а самого себя, так как именно Азербайджан не выполняет взятые на себя обязательства, торпедируя переговорный процесс.