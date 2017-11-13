Президент Ливана сообщил, что коалиционное правительство останется у власти

Национальный консенсус, который позволил создать год назад в Ливане коалиционное правительство, сохраняет свою эффективность. Об этом, как сообщила газета Daily Star, заявил в понедельник президент Ливана Мишель Аун.

По его словам, "кампания солидарности с премьер-министром Саадом Харири и всеобщее требование его немедленного возвращения на родину привело к положительным результатам", передает Арменпресс.

Как отметил глава республики, "последнее заявление Харири о его готовности отказаться от решения покинуть свой пост говорит о том, что коалиционный кабинет останется у власти, и будет достигнуто урегулирование кризиса".

Харири сообщил в воскресенье телестанции Al Mustaqbal, что через два-три дня вернется в Бейрут. Он дал понять, что может отказаться от отставки, о которой объявил 4 ноября, если "провозглашенный правительством принцип нейтралитета Ливана и его удаленности от региональных конфликтов будет четко соблюдаться".