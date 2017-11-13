В результате крупных инвестиций группы компаний «Ташир» планируется создать 2500 новых рабочих мест

В течение предстоящего года в энергетической сфере Армении планируется создать 2500 новых рабочих мест в результате инвестиций в 1 миллиард долларов. Как передает Арменпресс, об этом было 13 ноября в Ереване в ходе презентации инвестиционной программы группы компаний «Ташир» сообщил вице-председатель ГК «Ташир» Карен Дарбинян.

Говоря о лежащих в основе инвестиционных программ принципах, Дарбинян отметил, что они стремятся решать вопросы экологического и социального характера. «В Армении будет реализовано производство около 80 процентов устройств, которые будут использоваться в рамках инвестиционной программы. По предварительной оценке, речь идет о 2500 новых рабочих местах», - сказал Дарбинян.

Он отметил, что с 2016 года ГК «Ташир» ведет переговоры с несколькими международными финансовыми организациями для реализации инвестиционной программы. Переговоры были проведены с Азиатским банком развития и Европейским банком реконструкции и развития.

«Было подписано соглашение о привлечении почти 160 миллионов долларов, сегодня также будет подписан меморандум о взаимопонимании с Евразийским банком развития о привлечении 100 миллионов долларов», - сказал он.

От добавил, что продолжаются переговоры с другими финансовыми структурами о привлечении дополнительных финансовых средств в ближайшие годы.