В Италии 850 граммов трюфелей продали на аукционе за 75 тысяч евро

Менее одного килограмма трюфелей ушли с аукциона в Италии за 75 тысяч евро, сообщается на сайте замка Гринцане-Кавур, где в воскресенье прошли торги Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Счастливым обладателем лота грибов весом 850 граммов стал финансист из Гонконга Юджин Фунг, который принял участие в торгах по спутниковой связи.

Всего на аукционе было выставлено десять лотов с трюфелями. Общий доход от торгов составил 370 тысяч долларов.

"Несмотря на трудный год, мы представили на аукционе много местных трюфелей отличного качества, которые были оценены конкурирующими площадками покупателей", — заявил Томазо Дзанолетти, один из организаторов.

Он добавил, что "часть вырученных средства пошла на благотворительность".