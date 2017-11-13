Назарбаев рассказал о снижении неблагоприятной мировой конъюнктуры благодаря ЕврАзЭС

Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС) способствовал снижению влияния на страны объединения неблагоприятной мировой конъюнктуры. Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в понедельник на третьем заседании "Астана клуба" на тему "Большая Евразия - 2027: конфронтация или партнерство", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Продолжает развиваться Евразийский экономический союз. Он способствовал снижению влияния на нас неблагоприятной мировой конъюнктуры. За девять месяцев 2017 года товарооборот между странами союза вырос на треть", - сказал Назарбаев.

По словам президента Казахстана, в современных условиях особое значение имеет максимально тесное взаимодействие объединения с крупнейшими странами Азии, Европы, Северной Америки, обладающими наибольшими инвестиционными и инновационными потенциалами. "К союзу присоединяются все больше стран в различных форматах. Ведутся переговоры о создании зон свободной торговли с Ираном, Египтом, Индией, Израилем и Южной Кореей. Всего интерес проявляют порядка 50 стран", - отметил Назарбаев.





