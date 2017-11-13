СМИ: число погибших при землетрясении на границе Ирана и Ирака превысило 350 человек

Не менее 350 человек погибли, почти 4 тыс. пострадали в результате подземных толчков, произошедших в воскресенье вечером на границе Ирана и Ирака. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщил телеканал Press TV в Twiiter.

Наибольшие жертвы и разрушения зафиксированы в иранских провинциях Керманшах и Илам. Именно по ним пришелся основной удар землетрясения.

По данным Mehr News, в провинции Керманшах до сих пор не работает сотовая связь, однако к утру удалось частично возобновить подачу электроэнергии и восстановить телефонную связь. В ряде районов начались перебои с питьевой водой.

По информации представителей сил гражданской обороны, в провинции развернуты полевые госпитали, рассчитанные на 7 тыс. коек. Местные власти сообщают о потребности в одеялах, пищевых продуктах и донорской крови для переливания. Госпиталь в городе Сарполь-э-Захаб, где больше всего жертв и разрушений, не может принимать пострадавших, поэтому их переправляют на армейских вертолетах в другие больницы, в том числе в Тегеран.