Найденная в селе Прошян Мариамик все еще в статусе подкидыша

Найденная 12-го августа в селе Прошян новорожденнная все еще в статусе подкидыша.

Мать младенца, помещенного в Ереване, все еще не объявилась. В беседе с «Арменпресс» директор «Дома ребенка» Лиана Карапетян сказала, что она обратилась в соответствующие органы с тем, чтобы выяснить, интересуется ли кто-нибудь судьбою девочки. «Пока не будут оформлены документы, мы не имеем права заявлять девочку на удочерение»,- сказала она.

По ее словам, ребенок в нормальном состоянии, однако еще в больнице врачи диагносцировали у нее порок сердца и кисты надпочечников. «Ребенком интересуются многие»,- сказала директор «Дома ребенка» Лиана Карапетян.

Как сказала пресс-секретарь Министерства по труду и соцвопросам Ануш Даниэлян, если в течение 3 месяцев со дня обнаружения ребенка ее мать не объявится, она станет подлежащей к удочерению. «Пока мы не имеем права заявлять девочку на удочерение»,- сказала пресс-секретарь Министерства по труду и соцвопросам Ануш Даниэлян.

По ее словам, в 6 детских домах Армении на гособеспечении находятся 648 детей. В 2017 году из детдомов усыновили 95 детей, из коих 45 имели проблемы со здоровьем.

Мариамик нашли 12-го августа в селе Прошян – под деревом в поле, отсюда ее доставили в МЦ Св. Богоматери.