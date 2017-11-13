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Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретится в Москве с сопредседателями Минской группы ОБСЕ


Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян посетит Москву. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении, нинистр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 14 ноября в Москве проведет встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию.

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