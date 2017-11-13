Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретится в Москве с сопредседателями Минской группы ОБСЕ



Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян посетит Москву. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении, нинистр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 14 ноября в Москве проведет встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию.