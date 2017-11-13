Группа компаний «Ташир» планирует осуществить инвестиции в сферу энергетики Армении на сумму 1 млрд долларов

Группа компаний «Ташир» совместно с Фондом «Клуб инвесторов Армении» и рядом международных финансовых институтов в ближайшие годы планирует осуществить инвестиции в сферу энергетики Армении на сумму 1 млрд долларов. Как передает «Арменпресс», об этом было сегодня, 13 ноября, в Ереване в ходе организованной «Клубом инвесторов Армении» презентации сообщил вице-председатель группы компаний «Ташир» Карен Дарбинян.

По его словам, инвестиции, преимущественно, будут осуществлены по двум направлениям – распределительные сети и производство электроэнергии.



Основной инвестицией в гидроэнергетике в размере 200 млн долларов станет строительство ГЭС "Шнох", по которой предусмотрены абсолютно инновационные подходы, позволяющие значительно повысить объем запланированной выработки. Общая стоимость этого проекта – 200 млн долларов.

Вторым крупным вложением, по словам замдиректора ГК "Ташир", станут инвестиции в 900 млн. долларов в модернизацию компании "Электрические сети Армении" для восстановления инфраструктуры, ее ремонта и модернизации. Он отметил, что для реализации проекта с 2016 года компания провела переговоры с Азиатским банком развития, и уже подписано соглашение по привлечению 160 млн долларов, а также Меморандум с Евразийским банком развития на 100 млн. долларов, который будет подписан в понедельник. Также ведутся переговоры с другими международными структурами по привлечению инвестиций.

25 марта 2017 года с участием премьер-министра Армении Карена Карапетяна и более 30 армянских предпринимателей из РФ официально был дан старт деятельности непубличного договорного инвестиционного фонда «Клуб инвесторов Армении».

«Клуб инвесторов Армении» является зарегистрированным Центральным банком РА непубличным договорным инвестиционным фондом в нашей стране, целью которого является способствование, с привлечением внутренних и внешних частных финансовых средств, развитию следующих имеющих важное значение для экономики РА сфер: энергетика, в том числе возобновляемая энергетика, энергетические и туристские инфраструктуры, горная промышленность, переработка руды, пищевая и легкая промышленность.

Группа компаний «Ташир» была основана в 1990-х годах; она осуществляет проекты в строительстве, энергетике, недвижимости. Общее число ее сотрудников – около 45 тысяч человек.