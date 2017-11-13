Создана маска для взлома iPhone X

Специалисты вьетнамской исследовательской компании Bkav смогли создать маску, с помощью которой удалось взломать систему защиты Face ID в iPhone X. В ролике, опубликованном на YouTube, эксперты продемонстрировали, как им удалось обойти защиту смартфона. Маска состоит из 3D-модели лица с наклеенными фотографиями глаз и губ, а также с силиконовым носом.

Сотрудники Bkav лишь демонстрируют в ролике, как им удается разблокировать смартфон с помощью маски, но не сам процесс настройки системы. Вероятно, Face ID изначально была настроена на распознавание этого «лица». Кроме того, не сообщается, сколько потребовалось попыток для взлома системы. Специалисты отметили, что процесс создания маски занял у них много времени и затраты составили 150 долларов (без учета стоимости 3D-принтера).