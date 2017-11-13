СМИ: имя Мохаммед вошло в пятерку самых популярных детских имен в Вене

Мужское мусульманское имя Мохаммед и Мохаммад стало одним из самых популярных имен для новорожденных детей в столице Австрии. Статистика показывает, что за последние пять лет оно фигурирует не только в десятке распространенных имен для мальчиков, но и уверенно движется к первой строчке в этом перечне. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила австрийская газета Kronen Zeitung.

Администрация Вены на регулярной основе ежегодно составляет списки любимых имен для девочек и мальчиков, рожденных в местных роддомах. На официальной странице мэрии в этом списке числятся исключительно традиционные европейские имена. Однако есть и закрытые сведения, используемые для сугубо внутреннего пользования. Согласно этим данным, имя Мохаммед в течение пяти лет уверенно находится в десятке популярнейших имен в Вене и к 2016 году даже поднялось на пятую позицию.

Издание отмечает, что по итогам 2017 года это имя станет более популярным. Причиной называется бесконтрольная миграция приезжих с Ближнего Востока и Африки, которые, получив статус беженца и социальное пособие в Австрии, за последние два года стали массово обзаводиться детьми.